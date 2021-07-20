Japonya'daki ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişeli

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.

AA
20 Temmuz 2021 Salı, 07:51
Japonya'daki ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişeli
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Kyodo ajansının anketinde katılımcılara 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmeleri, seyirci alınmama kararı, hükümetin Covid-19 tedbirleri ile Tokyo'daki OHAL soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 67,9'u yaklaşan turnuva öncesinde, halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Covid-19'a karşı uygulanan olağanüstü halin verimliliğinden şüphe ediyor.

Katılımcıların yüzde 58,5'i, olimpiyatlar öncesi, ülke geneli Covid-19 aşılama kampanyasının yeterli düzeye erişmediğini savunurken yüzde 64,2'si hükümetin Kovid-19 sınırlamalarını desteklemediğini söyledi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin turnuvanın seyircisiz düzenlenmesi kararını katılımcıların yüzde 43,6'sı uygun buldu, yüzde 23,6'sı ise az da olsa seyirci kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin dahil edildiği ve katılımcıların yüzde 87'sinin "bir şekilde endişeli" olduğunu ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 31,2'si ise Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.


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