Tokyo'da Brezilya'dan Almanya'ya farklı tarife! Richarlison 3 gol attı!
Erkek futbolunda gruplarda ilk maçlar oynandı, Sambacılar fark attı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde Brezilya ile Almanya, Uluslararası Yokohama Stadı'nda karşı karşıya geldi. 2016 Rio Olimpiyatları'nın finalinde karşı karşıya gelen ve rakibini penaltılar sonucunda mağlup ederek altın madalyaya ulaşan Brezilya, Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelen taraf oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 7, 22 ve 30'uncu dakikalarda Richarlison ve 90+5'inci dakikada Paulinho kaydederken 45+1'inci dakikada Cunha, penaltı atışından yararlanamadı. Almanya'nın golleri ise, 57'nci dakikada Nadiem Amiri ve 83'üncü dakikada Ragnar Ache'den gelirken 63'üncü dakikada Maximilian Arnold, 2'nci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Gruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.
İlk gün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Meksika-Fransa: 4-1
Japonya-Güney Afrika: 1-0
B Grubu:
Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0
Honduras-Romanya: 0-1
C Grubu:
Mısır-İspanya: 0-0
Arjantin-Avustralya: 0-2
D Grubu:
Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1
Brezilya-Almanya: 4-2
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