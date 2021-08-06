Tokyo'da finale yükselen Busenaz Sürmeneli: "Yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz"

06 Ağustos 2021 Cuma, 11:00

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda finale yükselen ve yarın saat 09.15'te Çinli rakibi Hong Gu ile karşılaşacak olan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme, final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum. Onu yenebilecek güçte ve teknikte olduğumu da düşünüyorum. Güzel bir şekilde hazırlandık buraya. Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye'ye, büyük Trabzon'a, Trabzonspor'umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz inşallah" dedi.

"YARIN GERÇEK BUSE'Yİ İZLEYECEKSİNİZ"

Altın madalyayı tüm Türkiye'ye hediye etmek istediğini vurgulayan Sürmeneli, "Her şey güzel gidiyor. Finale çıktım. Hintli rakibim ile güzel bir başlangıç yaptık. Yarı final ve final için güzel bir başlangıç oldu. Her şey güzel gidiyor. İnşallah yarın da Çinli rakibimle karşılaşacağım. Daha önce rakibimle oynamadım ama nasıl bir boksör olduğunu biliyorum. Onu yenebilecek güçte ve teknikte olduğumu da düşünüyorum. Güzel bir şekilde hazırlandık buraya. Çocukluk hayalim olan altın madalyayı tüm Türkiye'ye, büyük Trabzon'a, Trabzonspor'umuza armağan etmek için yarın gerçek Buse'yi izleyeceksiniz inşallah. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum" diye konuştu.

"ALTIN MADALYA HEDEFİMİZİ İNŞALLAH GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise, altın madalya alacaklarına inandığını belirtirek, "Olimpiyat Oyunları'nda finaldeyiz. Çok güzel bir mücadele sergiledik. Buse Naz Sürmeneli ile birlikte Hintli rakibimizi 5-0 gibi güzel bir skorla yendik. Çok güzel mücadeleler sergiledik finale gelene kadar. Zaten buraya gelirken olimpiyat altın madalyası hedefiyle geldik. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Yarın inşallah Çinli ile final mücadelesi vereceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Buse de ben de ülke olarak da sizlerin dualarına ihtiyacımız var. Sizin o pozitif enerjinizle birlikte bu güzel başarıyı yakalayacağız. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu günlerde buna çok ihtiyacı var. Bir nebze su serpebiliyorsak bu yangına, alevlere ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



