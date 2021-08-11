Tokyo'da Paralimpik oyunlar öncesi Ganalı sporcuda Covid'e rastlandı
Tokyo'ya gelen Gana Paralimpik Takımı sporcusunda Covid-19 saptandı
Paralimpik 2020 için Japonya'ya gelen Gana Ulusal Paralimpik Takımı sporcusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
24 Ağustos'ta başlayacak turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Gana Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, havalimanında PCR testi uygulanan Gana Paralimpik Takımı üyesi bir sporcuda Covid-19 tespit edildi.
Sporcu karantina periyoduna alındı.
Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere kuzeydoğudaki Fukuşima'nın İnawaşiro ilçesine gönderildi.
Yerel belediye, takım üyelerine günlük PCR testine girmeleri çağrısı yaptı.
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