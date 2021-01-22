Tokyo'da seyircisiz olimpiyata doğru
Tokyo Olimpiyatları için sınırlı sayıda seyircili alınabileceğini söyleyen Bach, ‘’ Bu konuda fedakâr olmalıyız" dedi.
Uluslararası Olimpiyat Komiesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları’nın yapılacağını ve ertelemek için bir gerekçeleri olmadığını söyledi.
IOC Başkanı Thomas Bach, Kyodo News’e verdiği röportajda olimpiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Japonya’da artan vaka sayılarına rağmen komitenin bir ‘’ B Planı ‘’olmadığını söyleyen Bach, olimpiyatların belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Bach ayrıca, ‘’ Olimpiyat oyunlarının belirlenen tarihler arasında yapılmayacağını söylemek için belirli bir nedenimiz yok. Bu yüzden alternatif bir plan hazırlamadık. Oyunları güvenli ve başarılı kılmak için kararlıyız. ‘’ ifadelerini kullandı.
Tokyo Olimpiyatları için sınırlı sayıda seyircili alınabileceğini söyleyen Bach, ‘’ Bu konuda fedakâr olmalıyız. İnsanların hayatlarını korumak için çalışmalıyız. Dediğim gibi önceliğimiz güvenlik. Güvenlik söz konusu olduğunda bu konu sorun olmak çıkar. ‘’ dedi.
IOC’nin eski başkan yardımcılarından Dick Pound ise, ‘’ Olimpiyatlar seyirci olmadan devam edebilir. Seyircilerin olması güzel ama şu an için gerekli değil. ‘’ ifadelerini kullandı.
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