Tolga Yarman'dan sert açıklamalar: Rejimin değişmesine çanak tuttuk

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:17

CHP Kurultay Onur Üyesi ve CHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Tolga Yarman, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yarman Kurultay'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“BÜTÜN DOĞRULARI SÖYLEMEDİ”

Sevgili Genel Başkanımız doğruları söyledi ama bütün doğruları söylemedi. Sadece doğruları da söylemedi. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tehditten kurtulmak istiyorsak çaresi çok kolaydır. Sarayda oturan, diploması var mıdır? Sarayda oturmaya hak sahibi midir? Partimizde arkadaşlarımız hepsi birbirinden güzel çalışma yapıyorlar. Orta sahada top çevirmeye gerek yok.

“REJİMİN DEĞİŞMESİNE ÇANAK TUTTUK”

Diplomasız olduğunun üstüne gitmediniz. Neden gitmediniz? Anasayal bir suç işlenmiştir. Buna geçit verdiniz. Ciddi olarak baskı altındasınız. ‘Sizin söylediğiniz gibi değil’ deyin. 2017’de rejim sahte oylarla değişti. Rejimin değişmesine çanak tuttuk. YSK kararının hukuksuz olduğunu ortaya koymadınız. AİHM’e neden götürmediniz” diye sordu.

“BASKI ALTINDAYIZ”

Yarman, "CHP yönetimi, siz de baskı altındasınız. Biz CHP olarak dışardan baskı altındayız. Bunu ya kırarsın ya kırmazsın" diye konuştu.