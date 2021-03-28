Tolgahan Sayışman'dan sonra Almeda Abazi ve oğlu da koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlunun da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci çocuğuna hamile olan eşi Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"MAALESEF Kİ VİTAMİNLERLE ATLATMAYA ÇALIŞIYORUM"
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
MUTASYONLU VİRÜSE YAKALANMIŞTI
Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." şeklinde konuşmuştu.
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