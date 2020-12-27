Toparlanma ancak 2022’de

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Rapora göre, aşı cephesindeki son gelişmelerle, 2021 için küresel ekonomik büyüme tahmini 0.2 puan artışla yüzde 4.6’ya yükseltilse de tamamen toparlanma 2022’den önce tamamlanamayacak. Ayrıca Covid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi ve yeni karantina önlemleri ise küresel ekonomik faaliyetleri yeniden durma noktasına getirecek ve 3. çeyrekte yüzde 7.3 olan büyüme oranı 4. çeyrekte yüzde 0.1’e gerileyecek. Avrupa’daki çift dipli durgunluk ve ABD ekonomisindeki belirgin yavaşlama da toparlanma yaşanmadan önce işlerin daha da kötüye gideceği anlamına geliyor.

Ayrıca raporda, konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi salgına duyarlı sektörlerin 2021 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde daha iyi performans göstereceği vurgulanıyor.

İFLASLAR ARTACAK

Yine rapora göre, pandeminin 2020 yılında cirolar ve kârlılık üzerinde açtığı yaraların iyileşmesi zaman alacak. Sektörlerin çoğunun kriz öncesi ciro ve kârlılık seviyelerine ancak 2022 yılının başlarında dönmesi bekleniyor. Politika desteklerinin aşamalı olarak geri çekilmesiyle gecikmiş bir iflas dalgasının da su yüzüne çıkma ihtimali bulunuyor. 2021 yılında iflaslarda yıllık yüzde 25’lik belirgin bir artış bekleniyor. İflaslarda 2022 yılında ise yüzde 13’lük bir artış öngörülüyor.