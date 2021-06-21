Toprak Mahsülleri Ofisi'nin yem ithalatı yetersiz bulundu

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Yem fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle zor durumda kalan yetiştiricilerin Kurban Bayramı öncesi rahatlatılması için devreye giren Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), yem hammaddesi için ithalat yapılacağını açıklamıştı. TMO, bu doğrultuda ilk etapta 320 bin ton arpa ve yaklaşık 400 bin ton buğday ithalat ihaleleri açacağını duyurdu.

Yalnızca arpa ve buğday ithalatının yeterli olmayacağını söyleyen Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Tarık Tezel; TMO’nun ithalat kararı da yerinde bir karar ancak büyükbaş hayvancılıkta hayvan yemi 21-22 girdi kaleminden oluşur, yalnızca arpa ve mısırla büyük bir maliyet düşüşü bekleyemeyiz. Diğerlerine de el atılmalı” dedi.

Tezel şöyle devam etti:

“Yem hammaddelerinin yüzde 65’inin dövize endeksli olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile bizim önerimiz ülkenin ürün deseninin kontrol edilerek yem hammaddesi ithalatında dönemsel vergi indirimlerine gidilmesidir. Biz yemde bir regülasyon mekanizmasının olmasını çok önemli buluyoruz. Yem hammaddesi ile süt ve et fiyatları bütüncül bir regülasyon ile kontrol edilirse hem üretici hem tüketici hem de sanayiciyi rahatlatır.”