Konya'da çiftçiler isyan etti: Konya-Adana yolunu traktörlerle trafiğe kapattılar

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:14

Konya Karatay'da çiftçiler, tarlalarının su ihtiyaçlarının giderilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle Konya- Adana kara yolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi'nden çiftçiler, traktörlerini yola indirip her iki yönden de trafik akışını kesti.

İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ova sulama birliğini protesto eden çiftçiler, birliğin Beyşehir Gölü'nden temin etmesi gereken sulama suyunu getirmediğini belirterek, yetkililer bir çözüm bulana kadar yolu açmayacaklarını söyledi.

"BUNUN 10 KATI PARAYI KANAL İSTANBUL'A HARCAYACAKLAR"

Kısa süre önce Karatay’ın köylerinde çiftçilerle bir araya gelen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, burada yaşanan soruna ilişkin yaptığı açıklamada, Konya çiftçisinin susuzluğa mahkûm edilmemesi gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“5 yıldır Konya’nın su ihtiyacının giderilmesi için iktidara önerilerde bulunuyoruz. Konya kapalı bir havza yıllık 4,5 milyar metre küp su birikiyor. O miktardaki arazide kullanılıyor. Oysa Konya’nın 15 milyar metre küp tarımsal sulamaya ihtiyacı vardır. Susuzluğa mahkûm edilmemelidir. Güney Doğu Anadolu projesi yapıldı. 55 milyar metre küp su kaynağı sağlandı. Burada kullanılan sadece 15 milyar metre küpü kullanılıyor. 40 milyar metre küp su boşa gidiyor. Neden Konya’ya getirilmesin? Yıllardır Konya’ya Seyhan’dan, Fırat’tan Dicle’den Kızılırmak’tan su getirilmek zorunluluğu vardır diyoruz. İktidar çiftçiye yapılacak 10 milyar liralık bu yatırımı çok görerek yapmıyor. Sadece bu paranın iki katını Kanal İstanbul’da köprüler için harcanacaktır. Buranın 10 katı parayı Kanal İstanbul için harcayacaktır. Konya’nın su sorunun çözümü için ciddi bir devlet projesi gerekiyor. Konya’nın ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek, orta doğuyu doyuracak bir projedir. Bu projede karlılık düşünülmez. İktidarı sorumluluğa davet ediyoruz. Acil bu bölgenin tarımsal sulama ihtiyacının giderilmesi için DSİ ve yetkilileri göreve çağırıyoruz"