Çiftçiler, İYİ Parti lideri Akşener'e dert yandı: Kemal Başkan'a ve size güveniyoruz

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:31

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret etti, çiftçilerin sorunlarını dinledi. İlçenin girişinde çiftçiler Akşener'i durdurarak, sorunlarını anlattı. Tarlalarında kalan soğanı yere döken çiftçiler "Kusura bakmayın sizi daha iyi daha neşeli karşılamak isterdik" dedi. Akşener de çiftçilere "Neşemiz mi var kardeşim" yanıtını vererek yaşanan sorunlara işaret etti.

Hükümete tepkisini elinde kalan soğanları yere dökerek gösteren çiftçi, "Çaremiz yok. Ülkemi terk edecek halim yok.....Bakanımız geldi, hiç soğandan bahsetmedi. Buğdayı aldı, gittiler. Biz burada çaresiziz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ve Akşener arasında yaşanan diyalog şöyle:

“ÇAREMİZ YOK, ÜLKEMİ TERK EDECEK HALİM YOK”

Birinci Çiftçi: Çaremiz yok. Ülkemi terk edecek halim yok.

Akşener: Niye terk edeceğiz, bunlara çare bulacağız.

Birinci Çiftçi: İnşallah, temennimiz o.

Akşener: Beş tane maaş alan danışman var bu ülkede.

İkinci çiftçi: Çiftçiye destek istiyoruz.

Birinci Çiftçi: Sayın Bakanımız (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli) geldi, hiç soğandan bahsetmedi. Buğdayı aldı, gittiler. Biz burada çaresiziz.

Akşener: Patatesi, elmayı söyledim. Elmaya yapmadılar, patatesi aldılar. Soğanı söyleyeceğiz, soğanı inşallah.

Üçüncü çiftçi: Mazot gübre desteğini ödesin, rica ediyoruz.

Dördüncü çiftçi: Kusura bakmayın sizi daha iyi daha neşeli karşılamak isterdik.

Akşener: Estağfurullah, neşemiz mi var kardeşim.

"İKİ YILDIR DÜKKAN KİRAMIZI ÇIKARTAMIYORUZ"

Dükkan kirasını ödeyemediğini söyleyen bir esnaf ve Akşener arasında geçen konuşma da şöyle:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşler durgun başkanım. Dükkan kiraları yüksek. Senelik 50 bin lira kiramız var. İki yıldır çıkartamıyoruz.

Akşener: Cepten gidiyor

Esnaf: Destek diyorlar verdikleri destek üç bin lira kime yetecek. 80 liralık malı alıyoruz 150 liraya..

Akşener: Üzerine biraz kar koyduğunuz zaman iş gidiyor gümbürtüye.

Esnaf: Gümbürtüye.. Kırıkhan biraz çiftçi halkı, fakir halkı biliyorsunuz..

Akşener: Soğanı döktüler gelirken.

Esnaf: Durumlarımız kritik, ayakta direnmeye çalışıyoruz.

Akşener: Ne yapılmalı?

Esnaf: Biraz vergilerin stopajların düşmesi…..İki yıldır kritik durumlarımız..

"KEMAL BAŞKAN’A, SİZLERE GÜVENDİK"

Bir kuyumcu da "Grup toplantınızın yüzde 80’ini Atatürk’e ayırın. Yeter artık" sözleriyle istekte bulundu.

Akşener ile kuyumcu arasında şu diyalog geçti:

Kuyumcu: Meral Hanım, sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz. Sokak sokak, esnaf esnaf…Benim eşim sekiz aylık hamile. Benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum bu ülkede. Ve benim çocuğum kız olacak. Bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken, ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede.

Akşener: Ülkenize güvenmeye devam edin oğlum.

Kuyumcu: Biz sonuna kadar ülkemize güvenmeye devam ediyoruz. Ben ama sizden tek bir şey rica ediyorum. Grup toplantınızın yüzde 80’ini Atatürk’e ayırın. Yeter artık. Atatürk’e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. 30 yaşındayım susturulmaktan bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Bu ülkede konuşmak istiyorum. Kemal Başkan’a güvendik, sizlere güvendik. Lütfen bizim değerlerimize milli ve dini değerlerimize sahip çıkın.