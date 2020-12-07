Toprak’a bir ödül de Kazakistan’dan
Sevgi Hirschhauser, Toprak’la ödüllerine bir yenisini ekledi, böylece her hafta bir ödül alan yönetmenin hızına medya olarak biz zor erişir olduk!
Antalyalı yönetmen Sevgi Hirschhauser, ilk uzun metraj bağımsız filmi Toprak ile dört kıtada kazandığı ödüllerine her hafta bir yenisini ekliyor. Son ödülü Kazakistan’dan Almaty Film Festivali’nden geldi ve Toprak, En İyi Film Ödülü’nü aldı.
Yönetmenin yola çıkarken en büyük arzusu ise filminin prömiyerini doğduğu ve sinemaya başladığı Antalya’da yapmaktı, bunu pandemi koşullarında gerçekleştirememiş, üstelik kendini üzen bir başka gelişme ise Antalya 57. Film Festivali seçkisine alınmamıştı.
Sevgi Hirschhauser, bugün kucakladığı içinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktör, en iyi görüntü, en iyi drama ödülleri bulunan 25 ödülle yoluna devam ediyor. Pandemi yasaklarını göze alırsak mart ayından itibaren 9 ayda ortalama her aya yaklaşık 2,7 yani 3 ödüle tekabül ediyor.
ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN KARGOYU BEKLEYECEK
Sevgi Hirschhauser’in en büyük sıkıntısı aldığı bu kadar çok ödüle karşın filmini ülkesinde gösterememiş olmak. Pandemi döneminde filmi prömiyerini yapamadığı gibi ödül törenleri de birçok ülkede sanal ortamda oluyor. Sevgi Hirschhauser Kazakistan’daki ödül törenine de canlı olarak katılamadı, online’da ödülünü aldı. Ödülünün elinin geçmesi için kargoyu bekleyecek!
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı