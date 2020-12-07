Toprak’a bir ödül de Kazakistan’dan

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Antalyalı yönetmen Sevgi Hirschhauser, ilk uzun metraj bağımsız filmi Toprak ile dört kıtada kazandığı ödüllerine her hafta bir yenisini ekliyor. Son ödülü Kazakistan’dan Almaty Film Festivali’nden geldi ve Toprak, En İyi Film Ödülü’nü aldı.

Yönetmenin yola çıkarken en büyük arzusu ise filminin prömiyerini doğduğu ve sinemaya başladığı Antalya’da yapmaktı, bunu pandemi koşullarında gerçekleştirememiş, üstelik kendini üzen bir başka gelişme ise Antalya 57. Film Festivali seçkisine alınmamıştı.

Sevgi Hirschhauser, bugün kucakladığı içinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktör, en iyi görüntü, en iyi drama ödülleri bulunan 25 ödülle yoluna devam ediyor. Pandemi yasaklarını göze alırsak mart ayından itibaren 9 ayda ortalama her aya yaklaşık 2,7 yani 3 ödüle tekabül ediyor.

ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN KARGOYU BEKLEYECEK

Sevgi Hirschhauser’in en büyük sıkıntısı aldığı bu kadar çok ödüle karşın filmini ülkesinde gösterememiş olmak. Pandemi döneminde filmi prömiyerini yapamadığı gibi ödül törenleri de birçok ülkede sanal ortamda oluyor. Sevgi Hirschhauser Kazakistan’daki ödül törenine de canlı olarak katılamadı, online’da ödülünü aldı. Ödülünün elinin geçmesi için kargoyu bekleyecek!