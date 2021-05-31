Torbalı Belediyesi sporcuları merhum başkan Uygur’u unutmadı
İzmir Trail tarafından düzenlenen Balçova Terapi Ormanı koşusuna katılan sporcular Tuncay Saraç, Mehmet Çiçek ve Özay Atasoy Torbalı Belediyesi’ni temsil etti. Koşu sonunda merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur unutulmadı.
Spora ve sporcuya destek olan, gençlerin spora yönelmesine öncülük eden Torbalı’nın merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur’un destekleriyle bugüne kadar sayısız organizasyona katılıp belediye adına yarışmalarda boy gösteren ve birçok defa kürsüye çıkma gururu yaşayan Tuncay Saraç, Mehmet Çiçek ve Özay Atasoy, Pazar günü İzmir Trail tarafından düzenlenen Balçova Terapi Ormanı koşusunda belediyeyi temsil etti. 12,5 kilometrelik parkurda kendi yaş kategorisinde(18-39) Tuncay Saraç birinci, Mehmet Çiçek ikinci, Özay Atasoy ise 11.oldu. Başarılı sporcular, spora destek veren Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'u açtıkları pankart ile anarak başarıyı O’na adadı.
TEKİN: SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
12,5 kilometrelik dağ koşusundan zaferle ayrılan sporcular seremoniye Torbalı Belediyesi ve Başkan Uygur’un pankartlarıyla çıktı. Bu zaferi merhum Başkan İsmail Uygur’a adadıklarını ifade eden Tuncay Saraç, “Başkanımızın ölümü tüm Torbalı gibi bizi de üzdü. Kendisi spora ve sporcuya destek oluyor, bizim de bu tür müsabakalara katılmamıza öncülük ediyordu. Bu yarışmaya O’nun için ayrı konsantre hazırlandık. Kürsüye çıktığımız için mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi olarak her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Gençlerimizi aldıkları başarılı sonuçtan dolayı kutluyorum. Torbalı Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız. İnanıyorum ki daha nice başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bu organizasyonda merhum başkanımızı hatırlamaları beni de duygulandırdı” ifadelerini kullandı.
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