Torbalı'nın yeni belediye başkanı CHP'li Mithat Tekin oldu

İzmir'de Torbalı Belediye Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimini CHP'li Mithat Tekin kazandı.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Nisan 2021 Salı, 15:41
Torbalı'nın yeni belediye başkanı CHP'li Mithat Tekin oldu
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Solunum yetmezliği nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur’un yerine seçilecek isim bugün belediye meclisinde sandık kuruldu.

CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediye Meclisi’nde yeni belediye başkanı gizli oylamayla belirlendi. Seçimi CHP'li Mithat Tekin kazandı. Üçüncü turda yapılan oylamada CHP'li Mithat Tekin 17, AKP'li Özgür Erman Çağlar 14 oy aldı. 

TEKİN: BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Tekin, seçimin ardından yaptığı açıklamada "Tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Torbalıya layık olmaya çalıştık, meclis üyelerimizle beraber İsmail Başkanımızın bıraktığı yerden projelerini aynen devam ettireceğiz. Allah utandırmasın. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.


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