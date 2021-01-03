Torpille atanan imam, şehit babasını hastanelik etti!

03 Ocak 2021 Pazar, 10:24

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinin Gümeli beldesinde imamlık yapan Ahmet Akkaya, geçtiğimiz Nisan ayında arkadaşı olan Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yücel’in talebi ve kentin eski Valisi Erdoğan Bektaş’ın oluru ile Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendirildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; arkadaş kıyağıyla beldeden ayrılan imam Akkaya’nın görevlendirilmesi, 10 Haziran’da göreve gelen yeni Vali Mustafa Tutulmaz tarafından iptal edildi. Bir süre izin alan imam, 30 Aralık günü Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne gitti. İmam parktaki aracına binip geri geldiği sırada, mesai bitiminde kurumda çalışan kızı Arzu Demirci’yi almaya gelen şehit babası Kamil Demirci’nin aracına çarptı.

ŞEHİT BABASININ BURNUNU KIRDI

Babasının aracına bineceği sırada meydana gelen kazadan sonra Arzu Demirci, aracın ön tarafına giderken imam Ahmet Akkaya’da otomobilinden indi. Hasar gören arabayı inceleyen imam, daha sonra kendi otomobiline binerek geri gitmeye devam etti. Bu sırada şehit babası Kamil Demirci’de aracından inerek, “Seni uyarmak için korna çaldım. Neden durmadın” diyerek tepki gösterdi.

Çıkan arbedede Akkaya, kızı ve eşinin yanında şehit babası Kamil Demirci’ye yumruk attı. Aldığı darbe sonucu yere düşen şehit babasını hastaneye gitti. Kırılan gözlük camın nedeniyle gözlerinde hafif hasar oluşan Demirci’nin burnunun kırıldığı tespit edildi. Demirci tedavisinin ardından polis merkezine giderek imamdan şikayetçi olurken kızı da CİMER’e şikayette bulundu.

KIZINI ALMAYA GİTTİ DAYAK YEDİ

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2007 yılında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit düşen Jandarma Komando Er Ayhan Demirci’nin ablası Arzu Demirci, babasının darp edilmesi üzerine imamdan şikayetçi olduklarını belirterek, “Saat 16.30 sıralarında iş çıkışı annem ve babamda beni almaya işyerine geldi. Babam aracıyla kurumun otoparkında bekliyordu. Araca bineceğim sırada Ahmet Akkaya’nın kullandığı aracı park ettiği yerden geri geri gelmeye başladı.

Babam kornaya bastı ancak şahıs durmayarak bizim aracımızın ön tarafına çarptı. Babam ve annem araçtan inmediler hemen. Ben aracın ön tarafına bakmaya gittim ve hasar olduğunu gördüm. Bu esnada Ahmet Akkaya, el kol hareketleri yaparak ukala bir şekilde ‘Ne var yani vurduysam ne olmuş’ diyerek yanıma geldi. Ben, araca zarar verdin görmüyor musun dedim. Şahısta ‘adamın canını sıkmayın’ diyerek, tutanak tutulmadan ve hasar tespit yapılmadan olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada babam şahsa ‘korna çalıyorum aynalardan bakmıyor musun?’ diye söyleyince şahıs babama hitaben tekrar ‘Adamın canını sıkmayın, aracınızı da senide mahvederim’ şeklinde konuşmaya başlayınca tartışma çıktı. Bu sırada şahıs babama yumruk attı. Babamın gözlüğü kırıldı. Göz çevresinden yara aldı ve burnu da kırıldı” dedi.

TEK OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞ

İmam Ahmet Akkaya’yı CİMER’e de şikayet ettiğini dile getiren Arzu Demirci, “Bu olayda Ahmet Akkaya isimli şahıs hem aracımıza hasar vermiştir ve hem de babamı darp etmiştir. Kurumun kamera kayıtlarında görüntüler mevcuttur. Şahıstan davacı olduk. Biz bu vatanın toprak bütünlüğünü korumak için şehit verdik.

Tek oğlunu bu vatana şehit vermiş bir babaya kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret olayı gerçekleştiren Ahmet Akkaya isimli şahıstan şikayetçiyiz. Şiddete meyilli olan bu şahsın imamlık gibi kutsal olan bu meslekten men edilmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı. Polis merkezinde ifadesi alınan imam Ahmet Akkaya ise serbest bırakıldı.