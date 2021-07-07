'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın boşanma davasında da karar çıktı
Son olarak hakkında tutuklama kararı verilen, Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasının iki hafta önce sonuçlandığı öğrenildi. Gazeteci Çağdaş Ulus, davaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kamuyoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın gündemdeki yerini koruyor. Aydın, tutuklanarak, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna gönderildi.
Son olarak, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin bir dava daha sonuçlandı.
Gazeteci Çağdaş Ulus, hakkında tutuklama kararı verilen tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a eşi tarafından açılan boşanma davasının iki hafta önce sonuçlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Ulus; Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın 2018 yılında açtığı davanın sonuçlandığını ve tarafların boşandığını duyurdu.
Ulus ayrıca dava sonucunda Sıla Aydın'a bin lira nafaka bağlandığını da yazdı.
ADRESİ BELLİ OLMADIĞI İÇİN TEBLİGAT YAPILAMADI
Mahkemenin, boşanması kararını ailenin temelden sarsılmasi nedeniyle verdiği belirtilirken; Mehmet Aydın'ın adresi belli olmadığı için kendisine tebligat yapılamadığı da bildirildi.
Aydın'a kararın cezaevinde tebliğ edileceği ve boşanma kararına itiraz edilebileceğini de gelen bilgiler arasında.
Gazeteci Çağdaş Ulus'un paylaşımları şu şekilde:
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