'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın polisteki 25 saati aşan sorgusu tamamlandı
Brezilya'dan Türkiye’ye getirilen ‘Çiftlik Bank’ davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Sanığın sabah erken saatlerde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
Uzun süredir Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’ ile aranan ve 1 Temmuz’da Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra cumartesi günü Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde dün akşam saat 21:45’te başlayan ifade sürecinde sanık Aydın’a 60 sayfadan oluşan soru listesindeki tüm soruların yöneltildiği öğrenildi. Zaman zaman ara verilen sorgu süreci 25 saati aştı.
Sanığa, firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler başta olmak üzere soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltildi.
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