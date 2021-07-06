Ağbaba'dan 'gizlilik' kararı tepkisi: Birileri Tosuncuk'un para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirilmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 11:20
Ağbaba'dan 'gizlilik' kararı tepkisi: Birileri Tosuncuk'un para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor
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'Çiftlik Bank' isimli dolandırıcılık ağının kurucusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirilmesine CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Birileri 'Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor" dedi.

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı getirildi. Dolandırırken aleni, yargılarken gizli! Nedeni basit: Birileri Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor. Davanın takipçisi olacağız!"



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