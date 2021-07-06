Ağbaba'dan 'gizlilik' kararı tepkisi: Birileri Tosuncuk'un para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirilmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
'Çiftlik Bank' isimli dolandırıcılık ağının kurucusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirilmesine CHP'den tepki geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Birileri 'Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor" dedi.
Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı getirildi. Dolandırırken aleni, yargılarken gizli! Nedeni basit: Birileri Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor. Davanın takipçisi olacağız!"
İlgili Haberler
- "Çiftlik Bank" vurguncusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı
- Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a bu akşam 60 sayfalık soru sorulacak
- 'Tosuncuk' Mehmet Aydın neyle suçlanıyor, kaç yıl hapsi isteniyor? İşte tüm detaylar
Video Haberler
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- İşte Erdoğan'ın 'Yazlık Sarayı'