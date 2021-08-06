Tottenham, Cristian Romero'yu transfer etti

06 Ağustos 2021 Cuma, 22:14

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Arjantinli stoper, 2019/20 sezonunu Genoa'da tamamlamış ve geçtiğimiz sezon Atalanta'ya transfer olmuştu.

Bu yıl takımın başına geçen Nuno Espirito Santo yönetiminde Tottenham, Sevilla'dan transfer ettiği Bryan Gil'in ardından ikinci transferini yapmış oldu.