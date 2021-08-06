Tottenham, Cristian Romero'yu transfer etti
Premier Lig'de Tottenham, Atalanta'dan transfer ettiği Arjantinli stoper Cristian Romero ile sözleşme imzaladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.
Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Arjantinli stoper, 2019/20 sezonunu Genoa'da tamamlamış ve geçtiğimiz sezon Atalanta'ya transfer olmuştu.
Bu yıl takımın başına geçen Nuno Espirito Santo yönetiminde Tottenham, Sevilla'dan transfer ettiği Bryan Gil'in ardından ikinci transferini yapmış oldu.
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