Tottenham, Cristian Romero'yu transfer etti

Premier Lig'de Tottenham, Atalanta'dan transfer ettiği Arjantinli stoper Cristian Romero ile sözleşme imzaladı.

AA
06 Ağustos 2021 Cuma, 22:14
Tottenham, Cristian Romero'yu transfer etti
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Arjantinli stoper, 2019/20 sezonunu Genoa'da tamamlamış ve geçtiğimiz sezon Atalanta'ya transfer olmuştu.

Bu yıl takımın başına geçen Nuno Espirito Santo yönetiminde Tottenham, Sevilla'dan transfer ettiği Bryan Gil'in ardından ikinci transferini yapmış oldu.


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