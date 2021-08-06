Merih Demiral resmen Atalanta’da
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Merih Demiral’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Atalanta’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, milli futbolcu Merih Demiral ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Merih Demiral’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı ifade edildi.
JUVENTUS'LA ÜÇ KUPA
2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, İtalyan ekibiyle 32 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.İlk sezonunda Torino ekibiyle İtalya Seria A şampiyonu olan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı.
Serie A'da Sassuolo forması da giyen Merih Demiral, yeşil-siyahlı takımla 14 maça çıkarken 2 gol keydetti.
ROMERO'NUN YERİNE GELDİ
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında çıkan haberlerde Merih Demiral'ın, Atalanta'nın Arjantinli stoperi Cristian Romero'nun yerine transfer edileceği belirtilmişti.
23 yaşındaki Romero'nun, Premier Lig takımlarından Tottenham'a transfer olması bekleniyor.
Atalanta'nın paylaşımı:
?? ?????????????????? ?????????????? ??@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ?? Hoş geldin, Merih! ??????#Demiral is a new Atalanta player! ?? Welcome, Merih! ??#GoAtalantaGo ???? pic.twitter.com/82QhThYlPL— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2021
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