Tottenham, Lautaro Martinez için Inter’le anlaştı

08 Ağustos 2021 Pazar, 14:55

Times’ta yer alan haberde Tottenham’ın Lautaro Martinez transferini 60 milyon sterlin karşılığında tamamlamaya yakın olduğu belirtildi. Anlaşmanın bonuslarla birlikte 77 milyon sterline yükselebileceği ifade edildi.

KANE İLE BİRLİKTE OYNAYACAK

Haberde, Tottenham’dan ayrılması gündemde olan Harry Kane’in bu yaz takımda kalacağı ve Martinez’le birlikte yeni sezonda forvet hattını oluşturacağı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu üç sezondur giydiği Inter formasıyla 98 maça çıkarken 49 gol ve 12 asist kaydetti. Inter’in uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sezon Serie A’da şampiyonluğa ulaşmasında Lautaro Martinez önemli rol oynamıştı.

INTER’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Achraf Hakimi’nin Paris Saint Germain’e transfer olmasının ardından Romelu Lukaku’nun da önümüzdeki günlerde Chelsea’ye imza atması bekleniyor. Martinez’in de takımdan ayrılması halinde Inter bu yaz oyuncu satışlarından toplam 220 milyon sterlin gelir elde etmiş olacak.

Bu paranın sadece bir kısmının transfere harcanacağı belirtilirken Martinez’in yerine Tottenham’ın da daha önce ilgilendiği Fiorentina’nın forveti Dušan Vlahovic için teklif yapılacağı ifade edildi.