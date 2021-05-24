Tottenham yeni sezon formalarını tanıttı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, 2021-2022 yeni sezon formalarını tanıttı.
Premier Lig'i 7'nci sırada bitiren ve kısa süre önce Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile yeni sezon iç saha formalarını resmi olarak tanıttı.
Bir kez daha AIA'nın ana sponsoru ve Cinch'i kol sponsoru olarak öne çıkaran Spurs 21-22 iç saha formasını satışa sundu.
Tottenham'ın yeni sezon formalarını tanıttığı paylaşım:
A fresh look for 2021/22!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2021
Check out our new @nikefootball home kit.#THFC #COYS
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