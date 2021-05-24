Tottenham yeni sezon formalarını tanıttı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, 2021-2022 yeni sezon formalarını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:19
Tottenham yeni sezon formalarını tanıttı
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Premier Lig'i 7'nci sırada bitiren ve kısa süre önce Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile yeni sezon iç saha formalarını resmi olarak tanıttı.

Bir kez daha AIA'nın ana sponsoru ve Cinch'i kol sponsoru olarak öne çıkaran Spurs 21-22 iç saha formasını satışa sundu. 

Tottenham'ın yeni sezon formalarını tanıttığı paylaşım:


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