Tottenham’da Harry Kane kadrodan çıkartıldı

Premier Lig’de bugün Manchester City ile karşılaşacak Tottenham’da Harry Kane’in kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 17:50
Tottenham’da Harry Kane kadrodan çıkartıldı
Abone Ol google-news

Premier Lig’in açılış haftasında Tottenham, sahasında son şampiyon Manchester City’i ağırlayacak.

Jose Mourinho’nun kulüpten ayrılmasından sonra geçici olarak takımının başına geçen Ryan Mason’dan görevi devralan Nuno Espirito Santo yönetiminde ilk maçına çıkacak Tottenham’da Harry Kane maç kadrosuna dahil edilmedi.

MANCHESTER CITY’E TRANSFERİ GÜNDEMDE

İngiliz basınında çıkan haberlerde Tottenham’dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz sezon dile getirmesine rağmen transferi henüz gerçekleşmeyen Harry Kane için Manchester City’nin 150 milyon Avro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

City’nin menajeri Pep Guardiola, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Londra kulübünün görüşmeyi kabul etmesi halinde transferi tamamlamak istediklerini belirtmişti. 

“KANE BİZİM OYUNCUMUZ”

Tottenham menajeri Nuno Espirito Santo ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında yıldız oyuncu için, “Şu anda bizim oyuncumuz. Burada ve bizimle. Cumartesi bu konuyu konuşacağız ve kadroda olup olmayacağına karar vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler