Toz fırtınası uyarısı: Kesinlikle evden çıkmayın!
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, pazar gününden itibaren Sahra Çölü'nden çok yoğun toz çıkışı beklentisi olduğuna dikkat çekerek "Kesinlikle dışarı çıkmayın" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden emekli öğretim üyelerinden Kimyager ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, çöl tozlarının atmosferik hareketlerini takip ederek corona virüsünün yayılabileceği bölgeler konusunda öngörülerde bulundu. Saydam, sosyal medya hesabından önümüzdeki günler için de bir uyarı yaptı.
"PAZAR GÜNÜ KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"
Saydam’ın “Hafta sonu ve gelecek hafta için çok ciddi uyarımdır” şeklindeki paylaşımı şöyle:
"29 Kasım Pazar gününden itibaren Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı beklenmekte.Toz ve bulutlu hava pazar günü Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak.Sayısı on binlere hatta yüz bine ulaşan taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs çok ama çok uzaklara taşınabilecek. Yani virüsün yayılımı çok daha kolay olacak.Özetle bu hafta sonu özellikle batıda bulunduğunuz her yerde havada bulut var ise, bugünlerde alabildiğince gördüğünüz uzak mesafeler görünmez sanki sis varmış gibi bir görünüm almış ise; Kesinlikle dışarı çıkmayın.Bizim site içinde yürüdüm sokağa çıkmıyorum demeyin, pencerenizi bile açmayın, poyrazmatiğiniz var ise mutlaka çalıştırın, bu nedenle bugün ve yarın alışveriş işinizi tamamlayın."
“TOZ TAŞINIMI ARALIK AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK”
Saydam açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
" Bu toz taşınımı gelecek hafta ve ne yazık ki ondan sonraki hafta da artan bir şekilde devam edecek. Sizler dışında bunun bilincinde olmayan toplumdaki sayılar 50-60 binlere ulaşırsa şaşmayacağım. Halbuki yapılması gereken bizim kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşulları gören her duyarlı vatandaşımızın kendini temastan koruması olmalı.Kış sezonu nedeni ile doğal atmosferik süreçler içerisinde artan daha da artacak olan Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa’yı da etkiliyor. Bu nedenle Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos anlamına gelecek."
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