Tozkoparan kentsel dönüşüm mağdurları Danıştay önünde

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:55

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki Tozkoporan ve Küba mahallelerinde 2010’da kentsel dönüşüm planları, 2013’te ise riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Ancak bölge rapor dahi olmadan bir kez daha “riskli alan” ilan edildi, üstelik “acil yıkım” için uygulanan 6/A maddesi de devreye sokuldu.

Karar sonrasında konut sahiplerine bakanlık tarafından tebligat gönderilmiş ve yıkım çalışmalarına başlanacağı için evleri boşaltmaları istendi. Avukatların Danıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine ikinci kez açtığı iptal davası 1 yılı aşkın süredir sonuçlanmadı.

Mahalleli, kararın “hukuksuz” olduğunu ileri sürerek, bir süredir eylem yapıyordu. Ankara’ya gelen Tozkoparanlılar, eylemlerini Danıştay önünde sürdürdü.

Yurttaşlar, yaklaşık 20 gün önce elektrik, su ve doğalgazlarının kesildiğini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Emine Aydoğan, mahallede yaşlıların ve kadınların katıldığı eylemlerine polisin sert müdahale ettiğini söyleyerek, “Biber gazı filan sıktılar üstümüze, bütün yaşlıları hep mağdur ettiler” dedi.

“2 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞIYLA NASIL KİRA ÖDENİR?”

Aydoğan, evlerinin yıkılmasına karşı olmadıklarını ancak “kendilerine dayatılan sözleşmenin mağduriyet yarattığını” dile getirdi. Aydoğan, 2 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını kaydederek, “Ben bu 2 bin lira maaşla ne yapabilirim. En ucuz kira 2 bin lira. Biraz yüksek, 3 odalı filan tutarsan, 3-4 bin liranın üzerinde. 1500 lira kira yardımı yapıyor ve onu da geri alacakmış sonra. Biz bunu nasıl karşılayacağız” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GELMEDİ”

Mahalle sakinlerinden Haluk Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, şunları belirtti:

“Bizim gibi mağdur olan, Üsküdar’daki bir vatandaş Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Yalan söylüyorlar, bize verdikleri sözü tutmuyorlar’ demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Sözlerini tutmazlarsa, gidin belediye önünde oturma eylemi yapın, ben de bizzat geleceğim’ demişti. Biz de Güngören Belediyesi’nde bunu gerçekleştirdik ama Cumhurbaşkanımız gelmedi. Şimdi Ankara’dayız, inşallah Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar. Gelir bizle beraber mağduriyeti gidermiş olur.”

ÖZKOÇ: YAŞAYABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Tozkoparan Mahallesi sakinleriyle partisinin genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kentsel dönüşüm mağdurlarının hayatları boyunca bir ev elde edebilmek ve bu evi miras olarak çocuklarına bırakabilmek için çalıştıklarını aktaran Özkoç, Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin evlerinin şu anda ellerinden alındığını dile getirdi.

Tozkoparan'nın riskli bölge olarak dokuzuncu sırada yer almasına karşın Merter'e yakınlığı nedeniyle rant alanı olarak ilk sıraya alındığını iddia eden Özkoç, şunları söyledi:

"Onlara bir muvafakatname imzalatmaya çalıştılar. Bir sözleşme değil, tek taraflı. 'Bunu imzalayacaksınız. Gideceksiniz kiraya yerleşeceksiniz. Ev sahibi olabilmek için 180 bin lira borçlanacaksınız. Bunu kademeli olarak memura yapılan zamlarla ilgili enflasyon oranında arttıracağız. Bunu ödeyeceksiniz. Tekrar öyle ev sahibi olabilirsiniz' diyorlar. Oysa ki onların evleri vardı. Onlar sadece yaşayabilmek ve ekmeklerini kazanabilmek pandemi sürecinde aç kalmamak için mücadele ediyorlardı."

CHP'nin ilkesinin rantın halk tarafından paylaşılması olduğunu dile getiren Özkoç, bütün yerel yönetimlerdeki kentsel dönüşümlerin insan ve çevre odaklı şeffaf ve uzlaşıyla olması gerektiğini vurguladı.



