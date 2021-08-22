Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı

22 Ağustos 2021 Pazar, 10:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı pistinin güneyinde 25 metrekarelik alanda meydana gelen ondülasyon nedeniyle 20 Ağustos Cuma saat 20.40 itibarıyla trafiğe ara verildi. Pistin bakımının yapılmasının ardından havalimanı yeniden uçuşa açıldı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Trabzon Havalimanı'nda çatlak meydana geldi. Oysa pistin bakımı 1 yıl önce yapıldı ve 58 milyon TL harcandı. İhaleyi alan Makyol; 10 yılda 24 kez vergiden muaf tutulmuş, 5 yılda da "5'li çete" ile kamu ihalelerinin yüzde 24'ünü alan şirket. Zararın hesabı kimden sorulacak?'' diye sordu.