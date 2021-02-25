Trabzon'da, cezası kesinleşen eski Emniyet Müdürleri yakalandı

25 Şubat 2021 Perşembe, 12:50

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P.'yi teknik takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda biri saklandığı evde, diğeri ise arabasında yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından operasyonu "Kaçamayacaksınız" başlığı ile paylaştı.