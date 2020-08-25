Trabzon’da dere yatağına terminal projesi!

25 Ağustos 2020 Salı, 10:06

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan dere felaketi ve bakanların ‘Dere yataklarına yapı yapmayın’ çağrısı gündeme yeniden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Terminal Projesi’ni getirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde yaşanan büyük sel felaketleri sonrası yetkililere seslendi. Kaya, “Bu afetler ders doludur. En büyük zayiatlar dere yataklarında oluşmuştur. Bunlardan ders alalım. Trabzon' da Terminal yapılmak istenen yer maalesef dere yatağının içindedir. Bakın sizlere hasta yatağımdan sesleniyorum, bu şehre bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın! Bu yanlıştan, bu inattan vaz geçin!” dedi.

Karadeniz bölgesinin korkulu rüyası haline gelen sağanak yağışların ve heyelanların zayiatlara sebep olmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’a yapılacak olan terminal binasının dere yatağına yapılmaması konusunda yetkilileri uyardı. Kaya, şunları dile getirdi:

HİÇ Mİ GİDİP GÖRMEDİNİZ?

“Dün gece (23 Ağustos) başta Giresun ilimiz olmak üzere Trabzon ve Rize illerimizde büyük sel felaketi yaşadık. Ölümler oldu, şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Bu afetler ders doludur. En büyük zayiatlar dere yataklarında oluşmuştur. Bunlardan ders alalım. Trabzon' da Terminal yapılmak istenen yer maalesef dere yatağının içindedir. 90'lı yıllarda çok yaşanan büyük sel felaketinde oralar sular altında kalmıştı. Burada terminal binası yapmak yaşanan felaketlerden ders almamaktır.

Ayrıca, o mevki şimdiden trafiğin en çok sıkıştığı yerlerden biridir. Hiç mi gidip görmediniz? Böyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bir yerde yeni terminali yapmak oradaki trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Bunu görmüyor musunuz?

BU ŞEHRE BU YANLIŞI YAPMAYIN!

Bakın sizlere hasta yatağımdan sesleniyorum, bu şehre bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın! Bu yanlıştan, bu inattan vazgeçin! Trabzon'a acilen yeni bir terminal binasının yapılması gerekiyor. Fakat bu aciliyet yanlış yer seçimi ile tarihi bir hataya dönüştürmemelidir. Sizleri uyarıyoruz, bu kararı tekrar gözden geçirin. Önümüzdeki 3,5 yılı değil 50 yıl sonrasını düşünerek iş yapın diyoruz. Bu hatadan vazgeçin diyoruz. Hastayım, tedavi görüyorum ama aklım Trabzon'da. Sizleri hasta yatağımdan uyarmayı bir görev sayıyorum.

AKIL ORTAKLIĞIYLA BU İŞİ ÇÖZELİM

Trabzon Ulaşım Master Planı yapılmadan, yol planlaması tamamlanmadan, aklı, bilimi ve yapılan uyarıları dikkate almadan terminal binası yerine karar vermek büyük bir hatadır. Çok daha uygun bir yer bulunabilir, özellikle üniversitemizle, ilgili meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve şehrin dinamikleriyle görüş alışverişinde bulunarak çok daha uygun bir yer bulunabilir. Akıl ortaklığıyla şehrin geleceği kurtarılabilir. Gelin akıl ortaklığı ile bu konuyu çözelim, bu inattan vazgeçin. Dere yataklarına yerleşmenin ve oralarda yapılaşmanın ağır bedellerini ödemiş bir bölgenin, bir şehrin insanları olarak yarın yaşanacak felaketleri davetiye çıkarmayalım, yaşanan felaketlerden ders alalım.

BU TARİHİ BİR HATADIR

Ayrıca o alanda şu anda fen işleri binası bulunuyor, yazık değil mi o yatırıma. O binayı yıkacak başka bir yerde yeniden yapacaksınız. Bu büyük ve gereksiz bir maliyet değil mi? İsraf değil mi? Bu şehrin bu milletin parasına yazık değil mi? Tekrar söylüyorum, yeni terminal binasını yapacağınız alan dere yatağıdır, yeterince büyük ve uygun bir alan değildir! Dere yatağında terminal mi olur? Yeri ve yol bağlantıları uygun değildir! O bölgede trafik zaten sıkışık, bir de terminal yapılırsa trafik yoğunluğuna içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bunları tekrar tekrar düşünün! Sayın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerinin her birine ayrı ayrı çağrı yapıyorum, sizlere hasta yatağımdan sesleniyorum. Orada terminal yapmayın, bu tarihi hatadan dönün!”



