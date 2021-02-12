Trabzon'da orman yangını

12 Şubat 2021 Cuma, 19:10

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesinde saat 16:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın alanına sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.