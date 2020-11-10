Trabzonspor Abdullah Avcı’yı açıkladı

10 Kasım 2020 Salı, 13:50

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.



