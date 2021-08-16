Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in ilk haftasındaki 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Ağaoğlu, şampiyonluk adayı olarak gösterilmeleri için erken olduğunu vurguladı:
"Trabzonspor ile Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı diyorlar, diğerleri ne yapacaklar? İkinci, üçüncü olmak için mi oynayacaklar? Daha o kadar çok erken. Bugün bunu konuşmak için çok erken. Bana uzak yorumlar. Çıkacağız, oynayacağız, göreceğiz."
Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor'un henüz hazır olmadığını ve skorun kendilerini aldatmaması gerektiğini ifade etti:
"Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar, bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç."
"ERKEN TRANSFERİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK"
Ahmet Ağaoğlu, transferde en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti:
"Uzun bir süreç sonunda gerçekleşen transferler... Kulübün de finansal ve ekonomik dengeleri doğrultusunda yapılan transferler. En iyisini yapmaya çalıştık. Hem Molde maçlarında hem de burada transferleri ne kadar erken gerçekleştirmenin önemini gördük. Transfer ettiğimiz oyuncuların da yüzde 70-80 oranında katkı verdiler. Hamsik ve Cornelius, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 20 günlük dinlenerek geldiler. Teknik olarak karışamam ama belki antrenman eksikleri olabilirler. Peres ciddi katkı verdi. Transferlerin performanslarından oldukça memnunum."
"ROMA'YI DA GEÇERİZ"
Ağaoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan devi Roma ile eşleşmelerini değerlendirdi:
"Abartmıyorum, 'Şampiyonlar Ligi'ne mi kura çektik' dedik. Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde’yi geçtiğimiz gibi, Roma’yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı."
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