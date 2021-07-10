Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dalbert açıklaması

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:23

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Ağaoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada transferin bitme aşamasında olduğu iddiasını yalanlarken, oyuncuyla görüştüklerini ve toplamda üç adaylarının olduğunu belirtti:

İtalyan gazeteci Simone Togna'nın haberine göre Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dalbert transferi için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var. Henüz bir karar vermiş değiliz."

2017'de Fransız ekibi Nice'ten Inter'e transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunu İtalyan kulübü Fiorentina'da, 2020-21 sezonunu ise Fransız kulübü Rennes'te geçirmişti. Dalbert, Fransa Ligue 1'de bu sezon 13 maçta forma giydi.