Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Dalbert açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert ile ilgili transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert ile temas halinde olduklarını açıkladı.
Ağaoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada transferin bitme aşamasında olduğu iddiasını yalanlarken, oyuncuyla görüştüklerini ve toplamda üç adaylarının olduğunu belirtti:
İtalyan gazeteci Simone Togna'nın haberine göre Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Dalbert transferi için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var. Henüz bir karar vermiş değiliz."
2017'de Fransız ekibi Nice'ten Inter'e transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunu İtalyan kulübü Fiorentina'da, 2020-21 sezonunu ise Fransız kulübü Rennes'te geçirmişti. Dalbert, Fransa Ligue 1'de bu sezon 13 maçta forma giydi.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- 'Delta Plus' varyantı paniği
- AKP'nin seçim planını açıkladı