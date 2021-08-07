TOKYO 2020 | Şampiyon Busenaz Sürmeneli'den paylaşım
Tokyo 2020'de kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, sosyal medyada yaptığı paylaşımda mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.
Tokyo 2020 Olimpiyatları boks branşında, kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, zafer sevincini sosyal medya üzerinden paylaştı.
23 yaşındaki sporcu, kişisel hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Olimpiyat şampiyonluğu, altın madalya, bu büyük zafer bana, aileme, beni yetiştiren hocama, tüm ekibime, tüm ülkeme hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım, o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Sabah, akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuya kalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi.
Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. 'Altın madalya gelecek' dedik ve geldi, ama yetinmeyeceğiz! Daha büyük mutluluklar, daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin."
Sürmeneli'nin paylaşımı:
Olimpiyat şampiyonluğu, altın madalya, bu büyük zafer bana, aileme, beni yetiştiren hocama, tüm ekibime, tüm ülkeme hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/CJa6RFK16U— Busenaz Sürmeneli (@busenazsurmneli) August 7, 2021
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