Trabzonspor-Roma maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

19 Ağustos 2021 Perşembe, 07:38

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Molde’yi penaltılarla eleyen Trabzonspor, Play-Off turundaki ilk maçta İtalyan rakibi Roma’yı Medical Park Stadyumu’nda konuk edecek.

TSİ 20.30’da başlayacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek ve yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan üstlenecek.Maç ATV’den yayınlanacak.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 138. MAÇ

Trabzonspor, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Serkan, Berat Özdemir, Edgar Ie, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Gervinho.

Roma: Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina; Bryan Cristante, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov