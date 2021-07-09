Galatasaray'da Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı

09 Temmuz 2021 Cuma, 22:23

Sarı-kırmızılı takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Okan Kocuk'un transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2019 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Okan Kocuk, 24 maçta forma giydi.

Geçtiğimiz sezon 11 kez sahaya çıkan 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaraydan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Galatasaray'ın paylaşımı: