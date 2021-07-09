Galatasaray'da Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı
Galatasaray, Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Okan Kocuk'un transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2019 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Okan Kocuk, 24 maçta forma giydi.
Geçtiğimiz sezon 11 kez sahaya çıkan 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 11 gol gördü.
Galatasaraydan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Galatasaray'ın paylaşımı:
Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk’un geçici transferi için @Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/NoAeQmOlgs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Dev bankadan açıklama
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Son halini paylaştı, yorum yağdı