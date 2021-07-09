Galatasaray'ın antrenmanını 30 taraftar takip etti

09 Temmuz 2021 Cuma, 18:41

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 taraftar izledi.

Saat 17.00'de başlayan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, düz koşu ile sürdü. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Yine 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda oyunlar oynadı. Bu bölümde oyuncuların neşeli ve hırsı olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışıldı.

Yeni transfer Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcu ile kısa bir görüşme yaptı. 21 yaşındaki futbolcu Performans Antrenörü Yasin Küçük ile takımdan ayrı fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nden 2021 yılında mezun olan ve en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıran 18 yaş üstü yaklaşık 30 taraftar idmanı izledi.

Antrenmanda Fatih Terim engelli bir taraftar ile sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray yarın hazırlık maçında saat 19.00’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.