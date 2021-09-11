Galatasaraylı Feghouli milli takımda sakatlandı!
Galatasaray bir açıklama yaparak, Feghouli'nin sakatlığı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi, ünlü oyuncu Trabzon'da yok!
Süper Lig'de 4. haftanın önemli maçında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlık haberleri peş peşe geliyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey’in ardından Sofiane Feghouli de sakatlandı.
FEGHOULİ CEZAYİR MİLLİ TAKIMI'NDA SAKATLANDI
Galatasaray bir açıklama yaparak "Cezayir Milli Takımı’nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı" bilgisini paylaştı.
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