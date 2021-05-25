Kayserispor'da Covid-19'a yakalanan Campanharo'dan iyi haber

25 Mayıs 2021 Salı, 16:51

Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 tedavisi gören deneyimli oyuncusu Gustavo Campanharo’nun durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Kırmızı-sarılı ekip, 29 yaşındaki Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla açıkladı:

“Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.”



