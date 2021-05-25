Kayserispor'da Covid-19'a yakalanan Campanharo'dan iyi haber

Hes Kablo Kayserispor, hastanede Covid-19 tedavisi gören futbolcusu Gustavo Campanharo’nun durumu hakkında bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 16:51
Kayserispor'da Covid-19'a yakalanan Campanharo'dan iyi haber
Abone Ol google-news

Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 tedavisi gören deneyimli oyuncusu Gustavo Campanharo’nun durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Kırmızı-sarılı ekip, 29 yaşındaki Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla açıkladı:

“Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.”



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler