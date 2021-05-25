Kayserispor'da Covid-19'a yakalanan Campanharo'dan iyi haber
Hes Kablo Kayserispor, hastanede Covid-19 tedavisi gören futbolcusu Gustavo Campanharo’nun durumu hakkında bilgi verdi.
Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 tedavisi gören deneyimli oyuncusu Gustavo Campanharo’nun durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Kırmızı-sarılı ekip, 29 yaşındaki Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla açıkladı:
“Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz.”
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