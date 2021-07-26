Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı mağlup etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
İstanbul Riva'da yer alan ve bordo-mavililerin kampını gerçekleştirdiği TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa, golle başladı. Umut Bozok, 6. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor ise bu gollere 23. dakikada Anthony Nwakaeme ve 78. dakikada Gervinho ile yanıt verdi.
Trabzonspor'da devre arasında oyuna giren Abdülkadir Ömür, rakip oyuncunun faulü sonrası sakatlandı ve 60. dakikada oyundan çıktı. Pozisyon sonrasında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.
Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-3 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmiş, Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı.
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