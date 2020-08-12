Trabzonspor Marlon'u açıkladı

Trabzonspor, Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodrigues Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

AA
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:37
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Bordo-mavili ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.


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