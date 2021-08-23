Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy
DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor, Trabzonspor’a konuk olacak. Saat 19.15’de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li vekilden polise hakaret
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Mersin Valiliği, CHP'li Başarır'ı hedef aldı
- Anlaşma sağlandı; kritik açıklama bugün
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- Şahan Gökbakar'dan iktidara 'aşı' göndermesi
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı