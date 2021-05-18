Trabzonspor, Sörloth için nabız yokladı
Golcü sıkıntısı yaşayan Trabzonspor, Leipzig ile sorun yaşayan eski golcüsü sörloth için devrede!
Trabzonspor formasıyla, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamlayan ve Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'u bordo-mavili takımın yeniden transfer etmek için girişimlere başladığı iddiası güçleniyor.
SÖRLOTH AYRILIYOR MU?
Alman medyasında yer alan haberlere göre; Leipzig İcra Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff'ın, yeni sezonda kadroyu 25'ten 21'e düşüreceği ve bazı oyuncularla yollarını ayıracağı belirtildi. Bu oyuncuların arasında Trabzonspor'un da listesinde yer alan Alexander Sörloth'un olduğu öğrenildi.
HENÜZ TEKLİF YAPILMADI
Alman kulübüne Alexander Sörloth için Trabzonspor'dan şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Ağaoğlu,Sörloth konusunda olumlu görüş bildirdiler.
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