Marlon Rodrigues Xavier, Trabzonspor'a veda etti
Trabzonspor'un Brezilya ekibi Fluminense'den kiraladığı Marlon Rodrigues Xavier, sözleşmesinin bitmesiyle bordo-mavililere veda etti.
Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Marlon Rodrigues Xavier, bir sezon formasını giydiği bordo-mavili kulübe ve taraftarlara veda etti. Trabzonspor'un Fluminense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
23 yaşındaki sol bek, takımına ve taraftarına şu sözlerle teşekkür etti:
“Başka bir sezon sona eriyor. Harika bir rekabet ve öğrenme yılı olduğu için çok mutlu ve müteşekkirim. Bana birçok arkadaşlık kurma ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı verdiği, inanılmaz bir yıl yaşattığı için Trabzonspor’a teşekkür ediyorum. ?Bu fantastik kulübün antrenörlerine ve oyuncularına teşekkür ederim, başarılar dilerim. ?Oyunculara, taraftarlarımıza ve koşulsuz desteklerinden dolayı kulüpteki tüm personele de çok teşekkür ederim. ?Her zamanki gibi aynı sevinç ve özveri ile geleceğe hazırlandık. ?Herkese mutlu tatiller.”
Marlon, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 maçta gol kaydedemedi.
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