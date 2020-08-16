Trabzonspor Sörloth'u kaybedebilir!

16 Ağustos 2020 Pazar, 14:13

Trabzonspor'da kiralık sözleşmesi devam eden gol kralı Sörloth için Alman kulübü Leipzig devreye girdi. İşte Norveçli golcünün transferinde tüm detaylar ve merak edilen detaylar...

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve müthiş bir patlama yaparak Avrupa kulüplerinin radarına giren Alexander Sörloth için çok ciddi bir transfer görüşmesi gündemde.

Bordo mavililerin sezon başı Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth’u transfer etmek isteyen Alman ekibi RB Leipzig oyuncu ile ülkesi Norveç’te bir görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı olan Sörloth’u kadrosuna katmak isteyen Alman devi Leipzig yapılan bu görüşmede ihtimalleri masaya yatırdı. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan Leipzig’in Sörloth transferi için önünde birden fazla senaryo bulunuyor…

Öncelikle Alman ekibinin Alexander Sörloth’u kadrosuna bu yıl katabilmesi için kesenin ağzını fazlasıyla açması gerek. Çünkü Trabzonspor’un Palace ile yaptığı anlaşma gereği Sörloth 1 yıl daha bordo mavililerin kontratlı oyuncusu ve bordo mavililer Norveçli golcü için 6 milyon Avro’luk satın alma opsiyonuna sahibi.

Bu durumda Sörloth’u bu yıl isteyen Leipzig’in Trabzonspor’a kontratın bozulması için tatmin edici bir teklifle gelmesi gerek.

İlk senaryoda bordo mavililer Sörloth için Crystal Palace’a opsiyon maddesindeki 6 milyon Avro’yu ödeyerek Leipzig’e yeni bir fiyat belirleyebilecek.

Sörloth için 20 milyon Avro’nun üzerinde bir teklif bekleyen Trabzonspor bir sonraki satıştan pay maddesini de talep etme hakkına sahip.

9 MİLYON EURO’LUK ÇIKIŞ MADDESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak Sörloth’un sözleşmesinde Trabzonspor’a dezavantaj yaratabilecek 9 milyon Avro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde gelecek sezon 9 milyon Euro ödeyecek herhangi bir takımın Sörloth’u transfer edebileceği anlamına geliyor.

Bu ihtimalde Trabzonspor Palace’a ödeyeceği 6 milyon Euro’yu da hesaba katarsak Sörloth’tan sadece 3 milyon Avro kazanacak.

Trabzonspor bu yıl göndereceği Sörloth’tan daha fazla kazanç elde edebilir ancak Norveçli golcünün maaşında iyileştirmeye giderek çıkış maddesinin yükseltilmesini de teklif edebilir.

Kaynak: Sözcü



