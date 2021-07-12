Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarına Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, 4 minyatür kalenin yer aldığı organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Esenyurt kavgasının altında ne var?
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı