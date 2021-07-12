Younes Belhanda'dan Galatasaray açıklaması

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:32

Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Younes Belhanda’nın açıklamaları şöyle:

“TÜRKİYE DIŞIDAKİ KULÜPLERDEN DE TEKLİF ALDIM”

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklif aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifini kabul ettim. Başkanımız kulüp için iyi transferler yaptı. Süper Lig'de sadece bulunmuş olmak için bulunmayacağız. Başarılı olmak istiyoruz.

“BEN DE BİRAZ TÜRK’ÜM”

“Milli takımdan beklentilerim vardı. Üzüldüm açıkçası ben de biraz Türk'üm. Özellikle Hollanda maçından sonra beklediğim şeyler olmuştu. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur."

“ADANA DEMİRSPOR’DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

"Sezon öncesi bildiğiniz gibi biraz zor oluyor. Süper Lig için hazırlanmamız gerekiyor. Buraya geldiğim için mutluyum. Süper Lig'de sadece bulunmak için bulunmayacağız. Başkanımız da çok yatırım yaptı. Elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'de başarı yakalamak için bulunuyoruz"

“İNSANLAR BALOTELLİ’Yİ TANIMIYOR”

"İnsanlar onu tanımadığı için konuşuyor. Kendisi çok tatlı bir insandır. Buraya geldikten sonra zaten takımdaki ambiyanstan da anlarsınız iyi bir insan olduğunu. Basında bazı şeyler söyleniyor ama tabii ki doğruluk payı yok"

“TRANSFERDEN SONRA FATİH TERİM İLE KONUŞTUM”

"Transferimden önce Gökhan İnler'i aradım, konuştuk. Kulüple, yönetimle, başkanla, her şey ile ilgili beni bilgilendirdi. İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. 'Orası benim şehrim' dedi. Böyle konuştuk."

Belhanda, açıklamaları sırasında Galatasaray'a kırgınlığı olup olmadığı yönünde gelen soru sonrasında ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.