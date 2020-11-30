Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıktığı iki maçta da galip gelerek hanesine yazdırdığı 6 puanla olumsuz havayı tersine çevirmeyi başardı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıktığı iki maçta da galip gelerek hanesine yazdırdığı 6 puanla olumsuz havayı tersine çevirmeyi başardı.
Süper Lig’in ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile 2 haftada 6 puan elde ederek olumsuz esen rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u, deplasmanda da MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 8 haftada topladığı 6 puana, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle 6 puan daha ekleyerek 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanışa geçti.
8. HAFTAYA BEDEL SON İKİ HAFTA
Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bordo-mavililer 8 haftalık dilimde ilk olarak sahasında Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Deplasmanda Denizlispor ile golsüz berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından 5 hafta kazanamadı. Trabzonspor, dış saha maçlarında Gaziantep FK ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ise 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Trabzon’da Medipol Başakşehir’e 2-0, Kasımpaşa’ya da 4-3 mağlup oldu.
Alınan başarısız sonuçların ardından takımın başına getirilen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavili takım ilk olarak sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son verirken, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’nü 1-0’la geçerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetiyle tanıştı.
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olma unvanını elinde bulunduruyordu. Göreve geldiği ilk gün takım savunmasının önemine vurgu yapan Avcı yönetiminde bordo-mavililer, son iki maçta kalesini gole kapattı. Trabzon temsilcsi, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahadan galibiyetle ayrılmasının yanı sıra gol yemeyerek savunma anlayışında yaşanan değişikliği ortaya koydu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
- Babacan'ı karşısında gören esnaf: Çıldırdık
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
- Babacan'ı karşısında gören esnaf: Çıldırdık