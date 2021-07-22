Trabzonspor'da Andreas Cornelius iddiası
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un Andreas Cornelius'un transferi için Parma ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'un transferi için sona yaklaştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Trabzonspor, Parma ile Andreas Cornelius'un transferi için prensipte anlaştı.
Ayrıca haberde, Trabzonspor'un Parma'ya 5 milyon Euro transfer ücreti ödeyeceği ve Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
28 yaşında futbolcu, geçen sezon Parma formasıyla çıktığı 57 maçta 13 gol 9 asist kaydetti.
Video Haberler
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
- Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Erdoğan'ın yorgun anları...
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
- Yayın skandalına tepki yağdı