Trabzonspor'da Andreas Cornelius iddiası

22 Temmuz 2021 Perşembe, 15:25

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'un transferi için sona yaklaştı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Trabzonspor, Parma ile Andreas Cornelius'un transferi için prensipte anlaştı.

Ayrıca haberde, Trabzonspor'un Parma'ya 5 milyon Euro transfer ücreti ödeyeceği ve Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

28 yaşında futbolcu, geçen sezon Parma formasıyla çıktığı 57 maçta 13 gol 9 asist kaydetti.







