Trabzonspor'da Dalbert gelişmesi

13 Temmuz 2021 Salı, 11:33

İtalya Serie A ekibi Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert'in, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerin kendisi için yaptığı teklifi geri çevirdi. Haberde oyuncunun CSKA Moskova'nın teklifiyle de ilgilenmediği belirtilirken, bir başka İtalyan ekibi Cagliari'nin oyuncuya talip olduğu kaydedildi.

Inter Dalbert'i elden çıkarmak isterken, oyuncu için yaklaşık 6 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de bulunan Dalbert, Milano ekibine 2017 yılında Nice’ten transfer olmuştu. Inter, 21 milyon Avro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncuyu son yıllarda farklı takımlara kiralık olarak göndermişti.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asistik katkı sağladı.