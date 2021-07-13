Trabzonspor'da Dalbert gelişmesi
Trabzonspor, Inter'in Brezilyalı sağ beki Dalbert'e yaptığı tekliften olumlu yanıt alamadı.
İtalya Serie A ekibi Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert'in, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerin kendisi için yaptığı teklifi geri çevirdi. Haberde oyuncunun CSKA Moskova'nın teklifiyle de ilgilenmediği belirtilirken, bir başka İtalyan ekibi Cagliari'nin oyuncuya talip olduğu kaydedildi.
Inter Dalbert'i elden çıkarmak isterken, oyuncu için yaklaşık 6 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.
Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de bulunan Dalbert, Milano ekibine 2017 yılında Nice’ten transfer olmuştu. Inter, 21 milyon Avro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncuyu son yıllarda farklı takımlara kiralık olarak göndermişti.
Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asistik katkı sağladı.
Video Haberler
- Alkollü sürücü, sıkıştığı yerden bir saatte kurtarıldı
- Beni hatırladın mı? deyip böyle saldırdı!
- “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçaklandı
- Danilo şefin tatil keyfi
- Yaban hayatı fotokapanlara takıldı
- Bursa'da meydan kavgası kamerada
- Fren yerine gaza bastı, 5 metreden aşağı uçtu
- Kırgızistan’da sel: 6 ölü, 2 kayıp
- Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
- Taciz iddiası! Damat ve gelin tarafı birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Garipoğlu ailesinin bir skandal fotoğrafı daha çıktı!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?