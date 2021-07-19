Trabzonspor’da Faruk Can Genç, idmanı yarıda bıraktı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Bruno Peres ile çarpışan Faruk Can Genç, antrenmanı yarıda bıraktı.
Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdüren Trabzonspor günü çift idmanla geçirdi. Uzun süredir izinli olan Ekuban akşam antrenmanında takıma katılırken, ayak bileğine darbe alan Faruk Can Genç, idmanı yarıda bıraktı.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Trabzonspor, bugün çift antrenman yaptı. Sabah basına kapalı çalışan bordo-mavililerde, yıldız oyuncu Marek Hamsik ilk antrenmanına çıkarken, akşam idmanında ise, uzun süredir izinli olan Ekuban takıma dahil oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü.
İdman öncesinde Abdullah Avcı, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan çalışma, ardından istasyon idmanıyla devam etti. 5’e 2 top kapma antrenmanının ardından 3 takım halinde taktik çalışma gerçekleşirken, bir pozisyonda Bruno Peres ile çarpışan Faruk Can Genç, antrenmana devam edemedi. Çalışma, çift kale maçla son buldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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